Caen. Football (Ligue 1) : Caen à deux minutes de renverser Lyon ! 

Le match.

Dire que les Malherbistes ne méritaient pas être menés à la pause face à Lyon, ce samedi 15 septembre 2018, n'est qu'un doux euphémisme. Parfaitement entrés dans leur sujet, les hommes de Fabien Mercadal sont tout proches de marquer par Ninga au terme d'un raid solitaire (9e). Lyon est acculé et ne trouve aucune solution. Khaoui et M'Bengue tentent à leur tour leur chance, sans parvenir à battre Lopes (22e, 31e). Les Lyonnais sortent toutefois de leur torpeur sur phase arrêtée et après que Traoré a manqué l'immanquable en contre (27e), c'est Fekir qui trouve la solution d'un coup franc placé (44e).

Formidable abnégation caennaise

Mais Caen ne désarme pas dans une seconde période qui tourne rapidement à la folie. Dès la 53e, Beauvue égalise sur penalty et dans la foulée, Djiku est exclu pour un geste dangereux sur Fekir (55e). Portés par d'Ornano, les Normands donnent tout et Samba dans son but, doit se montrer vigilant devant Traoré et Terrier (68e, 69e). Mais il était dit que l'escouade de Mercadal allait résister à tout et s'ouvrir les portes d'un exploit en lettres majuscules. A l'entrée du dernier quart d'heure, Oningaue jaillit en coeur de défense lyonnaise et catapulte une tête dans la lucarne de Lopes (73e). C'est du délire à d'Ornano et les Rouge et Bleu se battent tant et plus, à l'image de Samba qui sauve les siens devant Dembélé (78e). Mais à force de pousser, l'OL parvient à égaliser par Mendy d'un tir en angle puissant (88e). Et comme si cela ne suffisait pas, Sankoh se faisait exclure lui aussi, en guise d'ultime rebondissement dans ce match qui restera dans les annales.

Les buts.

44e : Aux 22 mètres plein axe, Fekir hérite d'un coup franc parfait. Le champion du monde lyonnais place une frappe incurvée qui bat Samba, trop prompt à anticiper.

Caen : 0- Lyon : 1

53e : Parti dans le dos d'une défense lyonnaise trop lente, Beauvue dribble Lopes mais est seché par Mendy. Penalty que Beauvue transforme lui-même d'un tir croisé.

Caen : 1- Lyon : 1

73e : Coup franc venu de la droite de Fajr. Oninague saute plus haut que la défense lyonnaise et loge le cuir dans la lucarne de Lopes.

Caen : 2- Lyon : 1

#SMCOL #OL Vidéo : mené à 10, Caen a égalisé et mène 2-1 suite à ce super but. pic.twitter.com/LHRvmEdZXV — Pasco (@chezpasco75) September 15, 2018

88e : De son flanc gauche, Mendy prend le meilleur sur Guilbert et expédie une frappe puissante qui transperce la défense et va se loger dans le coin gauche du but de Samba.

Caen : 2- Lyon : 2

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Hamel, Spectateurs : 17667

Avertissements : Caen : Fajr (30e), Lyon : Mendy (15e); Exclusions : Djiku (55e), Sankoh (90e+4)

CAEN : Samba, M'Bengue, Djiku, Baysse, Guilbert, Oniangue, Fajr, Ninga, Khaoui (Genevois 56e), Beauvue (Sankoh 79e), Crivelli (Bammou 64e), entr : Fabien Mercadal

LYON : Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Tousard (Memphis 71e), N'Dombelé, Fekir (Terrier 65e), Aouar, Traoré (Cornet 74e), Dembélé, entr : Bruno Génésio

Buts : Caen : Beauvue (53e), Oniangue (73e), Lyon : Fékir (44e), Mendy (88e).