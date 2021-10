Caen. Près de Caen, une galette pour aider les enfants malades

Manger une galette et faire une bonne action en même temps, c'est possible ! Dans les Maisons des pains, à Colombelles et Biéville-Beuville (Calvados), sur chaque galette achetée, une somme sera reversée au Centre de lutte contre le cancer François Baclesse, à Caen. Hélène Leperche, gérante de la boulangerie à Colombelles, a eu l'idée de cette initiative avec sa mère. "Elle a été hospitalisée, gravement malade et atteinte de trois cancers différents", confie Hélène Leperche. "Elle a été très bien guérie au Centre François Baclesse. On a eu l'idée de voir si on pouvait faire quelque chose pour les enfants hospitalisés là-bas."

1 euro reversé sur chaque galette achetée

La boulangerie reversera donc un euro à l'établissement sur chaque galette achetée (les prix, qui n'ont pas augmenté par rapport à l'année dernière, vont de 9€90 à 19€95). L'argent ne servira pas pour la recherche sur le cancer, mais pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, en achetant des jouets par exemple. L'objectif est de récolter au minimum 1 500 euros.

