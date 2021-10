Caen. Sur le web : We are Malherbe, le compte préféré des twittos

C'est un trophée symbolique, certes, mais qui a tout de même mobilisé plusieurs milliers d'internautes caennais et normands sur Twitter ces derniers jours.

La première édition des SMC Awards a été lancée, dimanche 30 décembre 2019, sur le célèbre réseau social. 24 comptes étaient en lice pour le titre du "twittos" préféré des supporters du Stade Malherbe Caen (Calvados).

Près de 6 000 votes en finale

Ils s'appellent La SMAcadémie, Steve Savidange ou encore La Caencaneuse. Ils forment une communauté très présente sur le réseau social Twitter. Et s'il y a bien un domaine où ces caennais excellent, c'est dans l'humour et l'autodérision, y compris quand leur club de cœur navigue dans les profondeurs du classement de Ligue 1.

L'insoutenable suspense de la première édition des SMC Awards a pris fin hier, mercredi 2 janvier, à l'occasion de la finale.

Malgré une tentative de corruption éhontée de la part de @Manuimorou, c'est bien @WeAreMalherbe qui remporte le trophée Nicolas Seube du meilleur twittos caennais de l'année ! #SMCAwards2018 pic.twitter.com/6xgPLymGRY — SMC Awards (@SMC_Awards) 2 janvier 2019

Près de 6 000 personnes ont voté lors de ce vote, qui a opposé le compte humoristique We are Malherbe (plus de 40 000 abonnés et une notoriété importante chez les supporters de football 2.0) à Emmanuel Imorou, défenseur du Stade Malherbe (mais aussi "meneur de jeu du FC Twitter").

WAM a devancé Manu Imorou avec 54 % des votes. Et remporte ainsi le Trophée Nicolas Seube du meilleur twittos du Stade Malherbe de l'année 2018. Sans rancune avec le latéral béninois du SMC.