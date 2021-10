Caen. Retard des vols : un palmarès classe l'aéroport de Caen très bon élève

L'organisme Flight right, spécialiste en défense des droits des passagers aériens, vient de présenter son bilan 2018 des retards et annulations de vols dans les aéroports.

Flight right a basé son classement en prenant en compte les aéroports français avec 1 000 départs annuels minimum, et en se basant sur les retards de vol de plus de 3 heures.

0.1% de vols en retard à Caen

L'organisme a attribué le titre honorifique de l'aéroport français le plus ponctuel en 2018 à Caen-Carpiquet. Avec un taux de 0,1% de vols en retard de minimum 3 heures et plus, l'aéroport de Caen devance devant celui de Pau et Brest. L'aéroport de Carcassonne, avec 1,7% de vol en retard, est le mauvais élève français.

Le top 3 des aéroports français. - Flight right

Au niveau national, les compagnies aériennes présentes à Caen peuvent elles, en revanche, faire mieux. Flight right a évalué le comportement de ces compagnies aériennes en ce qui concerne les demandes d'indemnisation suite à des retards ou annulations de vol. Volotéa et Hop !, présentes à Caen, tentent des combines pour ne pas rembourser les passagers, selon l'organisme.

A LIRE AUSSI.

United présente finalement ses excuses au passager expulsé d'un avion

Aéroports: Vinci débourse 3,22 milliards d'euros pour Londres-Gatwick

United Airlines conclut un accord avec le passager expulsé

Victime de survols de drones, l'aéroport de Gatwick rouvre partiellement

L'interdiction des ordinateurs en vol par Washington et Londres entre en vigueur