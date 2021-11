Basket (N1F) : Ifs termine sa saison en beauté

Devant un public venu nombreux pour l'occasion, les Ifoises ont dignement fêté le maintien acquis une semaine plus tôt. "On savait qu'il y aurait beaucoup de monde, indique la jeune meneuse Marine Bisson. On avait envie de faire plaisir aux spectateurs, à nous-mêmes et à Julie." Julie Villain, la meilleure joueuse du CB Ifs, disputait probablement son dernier match en équipe première.

Dernière pour Villain ?

A 31 ans, l'ancienne joueuse professionnelle a décidé de mettre un terme à sa carrière de basketteuse, du moins à ce niveau de compétition. Elle a signé une sortie remarquée en prenant une fois encore la tête des opérations contre Le Poiré. C'est elle qui sonna le réveil normand après une entame de troisième quart-temps ratée. Alors qu'Ifs menait de six longueurs à la pause (26-20), Le Poiré a pris les devants à la faveur d'un 14-1. Julie Villain remit de l'ordre dans la maison blanche et verte mais les visiteuses conservaient une courte avance au milieu du dernier quart (44-45, 35').

Ce n'est que dans les deux dernières minutes de match qu'Ifs s'envola, profitant du soutien de son public et de la fatigue des adversaires, venues en effectifs réduits. "Il y a eu de bonnes séquences et on est vraiment allé chercher cette victoire, souligne l'entraîneur Michaël Déjardin. C'était important pour nous de bien finir, en n'encaissant notamment que 52 points. On pose de bonnes bases pour la saison prochaine."

Ifs termine la saison au huitième rang de Nationale 1 avec un bilan positif de neuf victoires pour treize défaites. "L'objectif initial a été rempli, relève la capitaine Elvire Attiogbe. C'est la première chose positive à retenir. Par ailleurs, je pense que tout le monde s'est senti bien dans le groupe. Maintenant, il va falloir trouver quoi faire le samedi à 20 heures ! C'est un peu étrange pour tout le monde de couper si tôt." Les Ifoises vont poursuivre l'entraînement de manière allégée pendant quelques semaines, en même temps que leurs entraîneur et dirigeants plancheront sur le recrutement de la saison prochaine.