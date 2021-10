Caen. Les Gilets jaunes au CHU de Caen en soutien au personnel médical

Une quinzaine de Gilets jaunes étaient présents mercredi 2 janvier 2019 au CHU de Caen (Calvados) pour apporter leur soutien au personnel médical. Pendant environ une heure, ils ont distribué des tracts et effectué des collages dans les étages. "On est là pour défendre un service public de qualité. De meilleures conditions de travail pour les infirmiers et les aides-soignants", explique Sébastien, gilet jaune. Le groupe a pu échanger avec la direction de l'hôpital avant de quitter les lieux, dans le calme.

Une pétition pour le RIC

Les Gilets jaunes ont profité de l'occasion pour faire signer une pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne (RIC) qu'ils réclament depuis quelques semaines. "On a voulu apporter la pétition aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce que malades ou présents à l'hôpital pour accompagner un proche. On a reçu beaucoup de soutien", détaillent-ils.

Selon le groupe, la pétition aurait déjà récolté un millier de signatures.

A LIRE AUSSI.

L'exécutif appelé à faire un geste en direction des "gilets jaunes"

À Caen, les Gilets jaunes s'engagent pour les plus démunis

Macron écarte tout "recul" avant la venue de "gilets jaunes" à Matignon

Déboussolée, la CGT bat le pavé pour tenter de se faire entendre

"Gilets jaunes": l'exécutif attaque une semaine décisive pour sortir de la crise