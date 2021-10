2019 sera une belle année pour les fans du trublion Robbie Williams. Il sortira pour la Saint Valentin (le 14 février) "Under the radar vol. 3", sa 3ème compilation, dans laquelle on retrouvera des titres enregistrés mais non parus sur ses albums, des démos, des essais et des inédits enregistrés pour l'occasion.

C'est avec un titre rock que le chanteur anglais a décidé de nous donner un aperçu de l'album, voici le clip de "I Just Want People To Like Me" filmé à Mexico :

A LIRE AUSSI.