Encore une journée pour les grandes marées dans la Manche et le Calvados

Ce week-end était logiquement placé sous le signe des grandes marées sur les côtes de la Manche et du Calvados avec des coefficients maximum pouvant atteindre 114. Il fallait ainsi compter sur un coefficient de 110 ce matin et de 106 ce soir à 22h13 à Granville par exemple. A Grandcamp dans le Bessin, coefficient de 113 cette nuit, et de 110 à 12h30.

L'occasion de prendre un bon bol d'air frais sur les côtes bas-normandes et de ramasser quelques produits de la mer. D'autant que ce seront les dernières de cette ampleur avant la fin de la pêche des huîtres, des praires et des amandes de mer. Il sera interdit de les ramasser après le 30 avril. Par ailleurs, l'Agence des aires marines protégées organise une grande opération de comptage des pêcheurs ce week-end sur l'ensemble du territoire côtier national. La Basse-Normandie qui attire à chaque grande marée de nombreux adeptes du ramassage de coquillages n'y échappera pas.

Autres plages pour ce lundi 9 avril :

Calvados

> Arromanches : 113 à 00h02, 110 à 12h25

> Ouistreham : 113 à 00h58, 110 à 13h20

> Trouville : 113 à 00h42, 110 à 13h06



Manche

> Carteret : 110 à 10h08,106 à 22h30

> Cherbourg : 110 à 11h32, 106 à 23h52

> Goury : 110 à 10h46, 106 à 23h06

> Saint-Germain-sur-Ay : 110 à 10h05, 106 à 22h27

> Saint-Vaast la Hougue : 110 à 12h21