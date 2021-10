Yvetot. Quelques conseils pour bien faire sa table du 31

Comment bien organiser son réveillon de la Saint Sylvestre ? Si Noël est familial, la soirée du 31 est souvent plus festive et entre amis. Cela se ressent sur la table. Il ne faut pas hésiter à la surcharger et à y disposer tous les accessoires pour faire la fête.

Ne pas hésiter à charger sa table du 31. - Gilles Anthoine

Les cotillons directement sur la table

Il ne faut pas hésiter à mettre directement sur la table, les cotillons, langues de belle-mère et autres boules et sarbacanes. Les convives vont pouvoir ainsi se mettre rapidement dans l'ambiance de la fête. Et pour vos photos, vous pouvez également mettre à disposition des accessoires comme des lunettes, des moustaches, des sourires ou encore des cadres.

Écoutez Patricia Robert, la responsable de Zoé Confetti à Yvetot (Seine-Maritime) :

Demandez à vos convives de venir déguisés! - Gilles Anthoine

Soirée costumée

Pour accentuer l'esprit de fête, vous pouvez également demander à vos convives de venir déguisés. Les soirées à thème fonctionnent toujours très bien. Les styles peuvent être très variés : Versailles, années 80, charleston ou encore le disco (la valeur sûre).