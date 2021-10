Flers. Flers : l'hôpital Monod retire la prime des contractuels sans leur dire

Ça n'est pas encore la grève, mais à l'hôpital Jacques Monod de Flers (Orne) dans un communiqué commun intitulé Joyeux Noël aux aides-soignants contractuels, les organisations syndicales FO/ CFDT et CFTC ont dénoncé mercredi 26 décembre 2018 la suppression sur la seule décision du directeur du site hospitalier, de la " prime mensuelle de sujétion " facultative mais intégrée au salaire de quelque 80 contractuels aides-soignants, aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture, qui ne gagnent qu'entre 1200 et 1300 euros de salaire mensuel.

Pas validé par les instances représentatives

Cette décision a été prise sans aucune validation par les instances consultatives, dénoncent les syndicats, qui estiment qu'il s'agit là d'une mesure pour réduire le déficit du centre hospitalier. Mais ce n'est pas au personnel de boucher le trou expliquent les syndicats. Cette prime est d'un montant mensuel entre 120 et 150€, soit environ 10 % du salaire des aides-soignants, aide médico-psychologique, auxiliaires de vie contractuels, prime versée jusqu'à fin novembre 2018. La surprise est d'autant plus grande que personne n'a été prévenu et que les personnels n'ont découvert cette modification qu'à la lecture de leur bulletin de salaire de décembre. Patricia Leroy, déléguée FO de l'hôpital Monod :

Climat social délétère

Jamais le personnel n'a eu à subir à ce point un tel climat social, dénoncent conjointement les syndicats, qui appellent tous les intervenants politiques, Agence Régionale de Santé, inspection du travail, à prendre leurs responsabilités face à cette situation, et par conséquent de démontrer leur soutien ou non au personnel et aux patients du centre hospitalier flérien. Beaucoup des personnels impactés vont sans doute le quitter, au détriment des patients, dénoncent les syndicats.