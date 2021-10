Le-Havre. Grève dans les transports en commun du Havre : peu de perturbations

La circulation du tramway et des bus sera moins perturbée que prévu sur la journée du 27 décembre 2018. Lia (mercredi 26 décembre à 16h30) indique que le tramway et les bus fonctionneront globalement normalement. Les fréquences pourraient toutefois être modifiées ponctuellement.

Les syndicats CGT et FO de la Compagnie des transports de la porte océane, gestionnaire du réseau Lia (transports en commun de l'agglomération du Havre en Seine-Maritime), ont déposé un préavis de grève pour la période du 26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus.

La circulation des bus et du tramway sera perturbée les 26 et 27 décembre.

• Tramway (6 heures à 20 heures) : toutes les 20 minutes (lignes A et B) le matin et toutes les 15 minutes l'après-midi.

• Bus (6 heures à 19 heures) : circulation restreinte.

• Lignes 10, 11, 12, 13, 14 et 90 : circulation normale.

• Lignes 5A, 5B, 8A, 8B et 100 (Zone industrielle) : circulation normale.

• Funiculaire : fonctionnement normal.

• FilBus, MobiFil et Lia de Nuit : fonctionnement normal.