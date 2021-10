Fécamp. Fécamp : Chienpagne, parfums, peluches… les animaux aussi fêtent Noël

À trois jours du réveillon, ce vendredi 21 décembre 2018, le père Noël est en pleine révision de son traîneau pour livrer les cadeaux à tout le monde… et même aux animaux de compagnie. À Fécamp (Seine-Maritime), la boutique Comme chat et chien est spécialisée dans les vêtements, jouets et produits alimentaires pour nos amis à quatre pattes. Ce magasin qui a ouvert en avril 2017 sur le quai Bérigny, propose également du toilettage en libre-service.

Toute une gamme de produits a été créée pour Noël. Reportage dans ce paradis pour chiens et chats :

Chienpagne, parfums et peluches pour animaux. Impossible de lire le son.

Adesse, Pirate, Chipie, Chloé et Oliver auront même droit à quelques biscuits de Noël le soir du réveillon !

Laëtitia Daguerre, Jennifer Hubert et Gayanne voient de plus en plus de clients ces derniers jours, à l'approche de Noël. - Noémie Lair

Il existe donc une multitude de cadeaux différents comme du parfum pour chien, des vêtements père et mère Noël, des coffrets cadeaux à composer soi-même, etc. "Les clients prennent beaucoup de jouets, des peluches et des jeux d'intelligence et de stratégie", explique Jennifer Hubert, gérante du magasin. Avec ces jeux de stratégie, le chien doit retrouver une friandise cachée en actionnant des mécanismes. "Aujourd'hui, le chien est considéré comme un membre de la famille à part entière donc à Noël, il a évidemment son cadeau au pied du sapin."