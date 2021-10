Le-Havre. La boutique test du Havre accueille son premier commerce

Pour dynamiser et varier l'offre commerciale en centre-ville, la CCI Seine-Estuaire a décidé de proposer des boutiques test sur le Havre et Fécamp (Seine-Maritime). Il s'agit de proposer un local et d'accompagner un commerçant sur douze mois (bail, loyer et charges modérés). La CCI veut mettre en avant et soutenir des projets innovants ou originaux. Pour sa première occupation, la boutique test du Havre va accueillir pendant un an le magasin TROTLUX.

Trottinettes made in Normandie

TROTLUX ouvrira le samedi 22 décembre 2018 dans la boutique test du Havre, rue de Paris. Il s'agit d'une société honfleuraise créée en 2016. Elle fabrique et commercialise des trottinettes électriques urbaines et chics dont la majorité des pièces est issue d'ateliers normands. TROTLUX propose du coup des trottinettes 100 % personnalisables.