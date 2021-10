Alençon. Faites de la pâtisserie avec Charles et Ava, au profit de Jules

C'est presque un conte de Noël : Jules est un jeune garçon d'Alençon (Orne), atteint d'une forme grave et très invalidante de la maladie de Lyme. Ses parents sont contraints de l'emmener tous les deux mois aux États-Unis, seul endroit où un traitement expérimental existe. Il leur en coûte 120 000€ par an.

• À lire aussi. Orne : Jules atteint de la maladie de Lyme, à la télé avec Thierry Ardisson



Impasse financière

Après 12 voyages en 2017 et 2018, pour 2019, malgré l'aide de quelques mécènes et de dons, la famille ne sait pas comment faire face financièrement… Pourtant le traitement a permis une très notable amélioration de l'état de Jules. Littéralement prostré en 2017, il remarche, monte et descend les escaliers de la maison familiale. Il est retourné à l'école. Il va mieux même si de nombreux symptômes de la maladie n'indiquent pas encore une rémission.

Jules, jeune Alençonnais victime de la maladie de Lyme. - Eric Mas

Poursuivre le traitement

L'arrêt du traitement de Jules serait pour lui synonyme de régression. Il n'a pas d'autre choix que le poursuivre. Seulement aux États-Unis, puisque la France n'est toujours pas capable de proposer ce traitement. Il faut donc trouver des financements pour poursuivre les allers-retours aux Etats-Unis.

Des ateliers de pâtisserie avec Charles et Ava. - Eric Mas

Des gâteaux pour lutter contre la maladie…

Petit rayon de soleil dans leur quotidien bien compliqué : au hasard d'une rencontre via Facebook, Charles Fraboulet, jeune originaire de L'Aigle (Orne) qui est allé en finale de l'émission " Le meilleur Pâtissier " sur M6 viendra samedi après-midi 22 décembre 2018 animer des ateliers de pâtisserie auxquels vous allez pouvoir participer… au profit de l'association " Pour l'Avenir de Jules ". Hélène, la maman de Jules :

Hélène Dubois Impossible de lire le son.

Noël approche à grands pas et Jules serait heureux de recevoir des cartes et courriers de tous ceux qui suivent son quotidien et ses séjours médicaux aux USA : Association Pour l'avenir de Jules, 28Ter rue Candie, 61000 Alençon.

Cliquez ici pour participer à son combat et aider Jules à financer son prochain billet d'avion pour Noël.

Cliquez ici pour participer (dans la limite des places disponibles) aux ateliers pâtisserie avec Charles et Ava.