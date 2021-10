Fécamp. Gilets jaunes : les ronds-points de Fécamp évacués

"Ils ne font qu'accroître la détermination des gilets jaunes", constate l'une d'entre eux, debout près des planches en bois qui formaient quelques heures auparavant une cabane sur ce rond-point de Saint-Léonard (Seine-Maritime).

Les gilets jaunes se mobilisaient depuis le début du mouvement, le samedi 17 novembre 2018, sur ce rond-point, près du magasin Leclerc, et sur celui des pompiers, quelques kilomètres en contrebas, à Fécamp. Un mois et deux jours plus tard, ce mercredi 19 décembre, ils ont été évacués. Policiers, agents de la ville et pompiers étaient présents pour sécuriser les lieux, enlever les cabanes qui avaient été construites et éteindre les feux allumés dans des bidons.

Mais les gilets jaunes présents l'assurent : ce n'est pas terminé, "on va jouer au chat et à la souris", confie l'un d'eux.

D'ailleurs, d'autres actions se succèdent depuis plusieurs jours. Après avoir manifesté devant le centre des impôts de Fécamp, devant la Poste ou encore lors d'une réunion de la communauté d'agglomération de Fécamp, les gilets jaunes étaient devant le McDonald's de la ville. "On est ici parce que McDonald's, comme d'autres grands groupes, passent par 'l'optimisation fiscale' pour éviter de payer des impôts en France", explique Jean-Luc Dron, gilet jaune et conseiller municipal à Saint-Léonard.

Les gilets jaunes vont continuer à se mobiliser, comme ici, devant le McDonald's de Fécamp. - Noémie Lair

Impôt sur la fortune, référendum d'initiative citoyenne, prélèvement à la source ou encore construction de centres commerciaux qui "détruisent les commerces de proximité, accaparent les terres agricoles et provoquent de la pollution", tous les sujets sont abordés. "On se mobilise contre un monde injuste", résume Bruno Michel, gilet jaune sur le dos… pour encore un certain temps.