Rouen. Bonne table de Noël à Rouen : restaurant le Saint-Hilaire

Pour cette dernière table de 2018, direction le restaurant Saint-Hilaire, à Rouen (Seine-Maritime), entre l'Hôtel de ville et le CHU. Un restaurant à la façade sobre mais qui cache une décoration chic. Le restaurant est installé dans une habitation normande avec ses poutres mais avec un mélange de modernité et de couleur. L'ambiance est feutrée avec des sièges confortables, nappe blanche sur la table. La salle est coupée en deux, ce qui limite le bruit ambiant bien que le restaurant soit plein.

Un menu de fête

L'accueil offert par le personnel est chaleureux. Tout juste arrivé, l'apéritif est servi avec une dégustation de tapenade et de saumon avec mousse de fromage. De quoi se mettre en appétit. À la carte, j'opte pour le menu du marché à 33 euros dont les recettes changent chaque semaine. À quelques jours de Noël, ce sont des noix de Saint Jacques avec des gambas qui sont servies en entrée. Les produits sont frais et de qualité.

La dégustation se poursuit avec le plat : un généreux dos de cabillaud arrive dans une assiette noire. La présentation donne envie. Le tout est accompagné par des petits légumes de saison et des perles de maïs. Le poisson est bien cuit et il fond en bouche. Mon repas se termine avec un dessert léger, composé d'une compotée d'ananas, d'un biscuit léger et d'une mousse au gingembre. Un restaurant gastronomique à ne pas rater pour les fêtes de fin d'année ou pour se faire plaisir le reste de l'année.

Le Saint-Hilaire, 110 rue Saint-Hilaire à Rouen. Tél. 02 35 98 74 55. Du mardi au samedi de midi à 13h45 et de 19h15 à 21h (fermé le samedi midi).