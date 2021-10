Jeune public. Rouen : le Noël magique de Draco au Théâtre à l'Ouest

Pour célébrer Noël, Draco a imaginé un nouveau spectacle jeune public. C'est en exclusivité au Théâtre à l'Ouest que Draco présente Le Noël magique de Draco ; un spectacle surprenant et plein d'humour qui émerveille et fascine les petits comme les grands. Draco nous en parle :

Quel est le fil conducteur de ce nouveau spectacle ?

"Tout commence avec la baguette magique que le père Noël m'avait laissée sous le sapin alors que j'avais 7 ans. Je raconte ainsi comment je me suis intéressé à la magie et j'explique et je démontre à mon public les usages de la baguette. Je ne suis pas un simple montreur de tours mais je veux vraiment raconter une histoire. Spécialement pour l'occasion, j'utilise comme support à mes tours de magie des objets en lien avec Noël : des boules, des guirlandes et des sucres d'orge. Le décor est soigné, il permet au public de se plonger dans l'esprit festif de Noël."

Quelle est l'originalité de ce spectacle ?

"Comme tous mes spectacles, il est interactif. Les enfants viennent sur scène pour réaliser les tours, ils participent activement au spectacle. Le temps du spectacle, une dizaine d'enfants viendront m'assister. Ils deviennent acteurs, m'aident à faire réapparaître des objets disparus mais il y a aussi des gags : parfois l'enfant sur scène ne voit pas le truc alors que toute la salle est complice, la réaction de l'enfant est toujours désopilante ! Mon plaisir c'est surtout de partager mes tours, de faire rire et d'émerveiller mais aussi de transmettre ma passion. J'espère toujours que l'un de mes jeunes spectateurs suivra mes traces."

Comment êtes-vous devenu magicien ?

"C'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité. Le présent du père Noël m'a permis de trouver ma vocation. J'ai appris seul la magie en observant attentivement des tours, car j'ai été moi-même longtemps spectateur. C'est à 17 ans que j'ai fait mon premier vrai spectacle et, malgré les craintes de mon papa, j'ai réussi à tenir en haleine mon auditoire pendant une heure. J'ai, en fait, commencé par la scène avant de maîtriser aussi la magie de proximité. C'est un parcours atypique pour un magicien car traditionnellement on commence par le close-up. Je n'ai jamais vraiment eu de professeurs même si à l'âge adulte j'ai trouvé en Hugues Protat et François Normag, deux magiciens normands renommés, des mentors. C'étaient mes idoles quand j'étais enfant, j'ai souvent assisté à leur spectacle. Aujourd'hui je participe régulièrement au festival international de magie instauré par François au casino de Forges-les-Eaux et François et Hugues sont devenus des collègues de travail avec qui je collabore régulièrement."

Quel lien entretenez-vous avec le Théâtre à l'Ouest ?

"J'ai conçu ce nouveau spectacle spécialement pour le Théâtre à l'ouest. En fait j'ai eu la chance d'inaugurer le théâtre en février 2017. J'y ai joué mon spectacle 'Quand j'étais petit' puis à chaque période de vacances scolaires j'y suis présent avec l'un ou l'autre de mes spectacles jeunes publics comme 'La folie du professeur Draco' ou 'Super Draco sauve la planète' qui a pour thème l'écologie mais c'est aussi un lieu propice à mes one-man-shows. J'ai eu l'occasion cette année de présenter 'Draco est déchaîné' lors d'une soirée spectacle au profit de l'association Bouchons 276 dans lequel je réalise un numéro spectaculaire en me libérant de mes chaînes."

Du 26 au 29 décembre 2018, à 11 heures au Théâtre à l'ouest à Rouen. 10 à 12€. theatrealouest.fr