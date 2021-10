Louvigny. Aéroport de Carpiquet : l'extension de sa piste inquiète habitants et élus

Le projet d'extension de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) soulève l'inquiétude d'élus et d'habitants de l'agglomération caennaise. Après deux réunions publiques le mardi 4 décembre 2018 à Carpiquet et le mercredi 12 décembre à Saint-Manvieu-Norrey, les maires de Louvigny et Fleury sur Orne questionnent la pertinence du projet.

"Le plan prévoit un allongement de la piste de 1 900 à 2 250 mètres pour 2022", présente Patrick Ledoux, maire de Louvigny. "Une piste plus longue, ça veut dire plus de trafic et donc plus de nuisance sonore. On peut également se demander si, à terme, elle ne permettra pas l'ouverture au Fret et donc un trafic de nuit", s'inquiète Marc Lecerf, maire de Fleury sur Orne. Au-delà de la nuisance sonore, le maire divers gauche de Fleury sur Orne alerte sur les problèmes de santé qu'une telle extension pourrait engendrer. "Il y aura forcément une altération de la qualité de l'air. C'est un risque sanitaire important pour nos habitants", signale-t-il. Un bassin de 40 000 habitants est impacté quotidiennement par l'activité de l'aéroport.

"On n'est pas contre cet aéroport"

Si le projet suscite des inquiétudes. Les élus tiennent à le rappeler : "On n'est pas contre l'avion. On n'est pas contre l'aéroport de Caen-Carpiquet". Pour rassurer les habitants de leurs communes, les édiles réclament des capteurs qui permettraient de mesurer la qualité de l'air et prévenir les risques sanitaires. Les élus suggèrent à l'inverse l'étude d'un projet de renforcement de l'aéroport de Deauville Normandie, déjà équipé une piste d'une longueur de 2 550 m. "On devrait plutôt développer un bel aéroport régional au lieu de développer des aéroports moyens qui se font concurrence. Deauville possède déjà ce potentiel", assure le maire de Fleury-sur-Orne.

Une concertation publique sur ce projet est en court jusqu'au lundi 31 décembre 2018. Des habitants de Louvigny ont eux, d'ores et déjà, lancé un collectif "Contre l'allongement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet" et tiendront une réunion publique le 22 janvier 2019.

Pratique. Réunion le mardi 22 janvier 2019 à 20h30 à la salle des fêtes de Louvigny.