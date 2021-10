Carpiquet. Aéroport de Caen-Carpiquet : l'unique restaurant doit quitter les lieux

C'est la fin du bras de fer judiciaire entre l'aéroport de Caen Carpiquet (Calvados) et le gérant de La Caravelle, l'unique restaurant de la structure. Après une audience fin novembre 2018, le tribunal administratif a statué. Le propriétaire de La Caravelle dispose de quelques jours pour quitter les lieux, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Une décision qui met fin à deux années de conflit, entre la Chambre de commerce et d'industrie Caen Normandie, gérante de l'aéroport et Patrick Foucher, le propriétaire du restaurant.

Agrandissement de l'aéroport

Depuis fin 2016 la convention qui le liait à l'aéroport est remise en question. Avec le projet d'agrandissement de l'aéroport, la zone occupée actuellement par la Caravelle est destinée à accueillir un deuxième tapis roulant. L'aéroport doit également reconfigurer la zone de douane. Début octobre, le gérant avait déjà eu la mauvaise surprise de découvrir un matin un mur au milieu de sa salle. L'espace de restauration est alors réduite de plus de moitié. Pour la CCI, la pratique était justifiée par la nécessité de faire avancer les travaux. Pour remédier au manque de service de restauration, l'aéroport annonce que des distributeurs seront mis en place dans le hall.