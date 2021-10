Deauville. Aéroports : une seule direction pour Caen et Deauville

Le président de la Région, Hervé Morin, a quelque peu brûlé les étapes sur le sujet. Dans la foulée, la Ville de Caen (Calvados), via la voix de son maire, Joël Bruneau s'est empressé, lundi 5 décembre 2016, de "féliciter Maryline Haize-Hagron, actuelle directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet pour sa nomination à la tête des deux plateformes aéroportuaires de Caen-Carpiquet et Deauville-Normandie."

Un seul directeur pour deux aéroports

En coulisses, rien n'est encore fait même si tout est actuellement mis en place pour qu'il n'y ait plus qu'une seule personne à la direction des deux infrastructures. "Le départ prévu du directeur de l'aéroport de Deauville a effectivement donné à Hervé Morin l'idée de fusionner les deux directions", explique Michel Collin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie qui assure la gestion de la plateforme caennaise.

Vers une offre plus cohérente

Récemment, Hervé Morin n'avait pas caché son intention de "rebattre les cartes dans le secteur des aéroports normands pour plus de cohérence au niveau de l'offre proposée aux usagers". Avec cette fusion, devrait donc disparaître l'éternelle concurrence entre les aéroports de Caen et de Deauville qui accueillent respectivement 128 000 et 149 000 passagers. "Ce sera effectivement plus simple pour travailler ensemble, mais il nous reste encore deux bonnes semaines de travail sur ce dossier pour régler tous les détails." Maryline Haize-Hagron devrait entrer dans ses nouvelles fonctions au début de l'année 2017.

