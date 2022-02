Carpiquet. A Caen-Carpiquet, la croissance de Hop ! s'envole

Hop! Elle n'en finit plus de grimper. Lundi 27 février 2017, la compagnie aérienne filiale d'Air France affichait une croissance de 3,4 % de son trafic sur toutes les lignes de et vers l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados). "La croissance est assez bluffante, pour Figari par exemple, nous avons transporté 260 passagers en plus sur l'année 2016, soit une croissance de 20 % pour cette ligne", note Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits de la compagnie.

Une saison qui débute plus tôt

Cette année, la compagnie a "parié sur les jours fériés". Forte de sa croissance, et analysant les (nombreux) jours fériés du mois de mai comme de futurs week-ends prolongés, la compagnie aérienne a choisi de démarrer ses vols saisonniers vers Figari (Corse) et Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur) plus tôt. "Habituellement, les vols saisonniers débutent fin mai. Cette année, ils démarreront avec les vacances de pâques, le 8 avril", présente-t-elle enthousiaste. Ces deux vols saisonniers compléteront les 3 vols quotidiens à destination de Lyon.

Hop! Air France a été fondé en 2013, pour concurrencer les compagnies low cost.

