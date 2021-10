Le-Havre. Le Havre enfile son manteau blanc ce dimanche avec sa célèbre parade

Au départ cet événement s'appelait la parade de St Nicolas, elle a eu lieu pour la première fois en décembre 1995. C'est devenu au fil du temps un rendez-vous habituel pour les Normands, chaque année avant les fêtes “La Parade Blanche” illumine et anime les rue du Havre.

Pour cette nouvelle édition le rendez-vous est fixé dimanche 16 Décembre 2018. La parade blanche s'élancera à 17h30 devant la cathédrale Notre Dame puis elle fera le tour du bassin de commerce (Quai Lamblardie et Quai George V) avant d'arriver vers 19h à hauteur de la place du Général De Gaulle. Il est conseillé de vous donner rendez-vous entre 16h et 16h30 pour vous stationner et obtenir les meilleurs places afin de profiter au plus près des déambulations.

Les chars sont ceux utilisé pour le Corsiflor (rendez-vous de l'été au Havre). Isabelle Guiller, présidente du comité des fêtes du Havre (qui organise ce défilé) nous donne des détails.

Environ 10 000 personnes devraient suivre ce défilé nocturne. Venez si possible habillés en blanc pour vivre au mieux ce moment magique pour petits et grands !

Plus de détails sur lehavre.fr et lehavretourisme.com

