Caen. Caen : collecte de jouets pour Noël à la MJC de Venoix

Combien d'adolescents ou de jeunes adultes ont encore tous leurs vieux jouets qui s'entassent chez eux ? C'est à cette problématique que répond la MJC de Venoix à Caen (Calvados) à chaque Noël depuis plusieurs années maintenant. Du vendredi 30 novembre jusqu'au jeudi 20 décembre 2018, la MJC organise une collecte de jouets pour Noël, afin d'aider les enfants défavorisés du Secours Populaire. La collecte est organisée en partenariat avec En Scène à Caen, la Ville de Caen, la CAF du Calvados, Échanges et Contacts et Orpéa, qui mobilisent leurs compétences et leur réseau pour égayer le Noël de ces enfants.

Redonner une vie aux jouets

Pour le week-end d'ouverture de l'événement, une vingtaine de jouets ont déjà été donnés. "Ce sont essentiellement des jouets qui ont beaucoup servi. Les enfants qui ont donné ont voulu que d'autres leur donnent une nouvelle vie" explique Jean-Charles Guilmart, directeur de la MJC. La seule condition pour donner des jouets : qu'ils soient propres et en bon état. "Le but n'est pas d'acheter un jouet spécialement pour la collecte, mais de recycler des jouets qui s'entassent dans les placards".

Grande fête avec le Père Noël le 20 décembre

Pour la fin de l'événement, la MJC organise sa traditionnelle fête de Noël, jeudi 20 décembre de 16h30 à 19 heures. Avec des centaines d'enfants du quartier réunis autour d'un sapin et d'animations spéciales, la fête sera belle pour clore cette collecte solidaire. L'invité de marque a pu se libérer de son agenda très chargé à cette période de l'année pour venir : le Père Noël en chair et en os viendra lui-même prendre les jouets dans sa hotte pour les offrir aux enfants sages.

Donnez vos jouets à la Maison de Quartier de Venoix : 18 avenue des Chevaliers, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h