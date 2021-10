Caen. Gilets jaunes : pas de rassemblement déclaré à Caen samedi 8 décembre

Y'aura-t-il un rassemblement des Gilets jaunes à Caen (Calvados) samedi 8 décembre 2018 ? Après deux manifestations spontanées les 17 et 24 novembre dans les rues de la ville, les Gilets jaunes avaient choisi de revenir dans la légalité et de déclarer leur manifestation samedi 1er décembre 2018. Ce jour-là, près de 2 000 personnes avaient défilé et tenté d'organiser une assemblée générale, avant les organisateurs ne doivent être exfiltrés face à la tension qui montait dans la foule.

Deux arrêtés préfectoraux

Pour cet "Acte 4" des Gilets jaunes, la préfecture du Calvados n'a reçu aucune déclaration de manifestation. Elle décide de prendre deux arrêtés préfectoraux "pour prévenir des troubles graves à l'ordre public, s'appliquant sur l'ensemble du territoire du Calvados, du vendredi 7 décembre 2018 à 12 heures jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 à 23 heures".

Le premier interdit la cession ou la vente des artifices de divertissement des catégories F4, F3, F2, T2, P2, des bombes d'artifices, des bombes logées, ainsi que des fusées de catégorie F1, T1 et P1 "qui pourraient être utilisés par des individus malveillants contre les forces de l'ordre et les services publics." L'utilisation des pétards et artifices de divertissement sur l'espace public est également interdite. Le second arrêté interdit la vente de bouteilles ou de bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, et la vente de carburant dans des jerricans ou bidons.

Le préfet du Calvados a également demandé "que les mobiliers urbains et les éléments de chantier pouvant être utilisés comme arme par destination soient retirés des espaces publics."

La marche pour le climat maintenue

La Marche pour le climat, prévue de longue date et qui doit se dérouler samedi après-midi, a été maintenue par les organisateurs. Si un report avait été préconisé par les services de l'état, ceux-ci ont finalement accepté la tenue de la manifestation, déclarée, tout en demandant aux organisateurs de renforcer leur service d'ordre et de modifier leur parcours. La Marche pour le climat partira à 14h30 des Rives de l'Orne, à Caen.