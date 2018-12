Gilets jaunes : un imposant cortège de plus de 2 000 personnes à Caen

Quinze jours après le début du mouvement des Gilets jaunes, la mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, elle semble monter en puissance. Plus de 2 000 personnes se sont réunies à Caen (Calvados), place du théâtre, ce samedi 1er décembre 2018, pour une nouvelle marche de protestation. Soit 500 personnes de plus que la semaine passée, à la même heure, et ce, malgré le froid et la pluie.

Une délégation reçue par Hervé Morin

"On demande des réponses immédiates et concrètes, scande Chloé Tessier, porte-parole officieuse du mouvement à la foule. On sera là tous les samedis s'il le faut." La foule a déambulé dans les rues de Caen, du théâtre à la rue Saint-Jean, en passant par la place Foch, jusqu'à la préfecture. Un défilé rythmé par les "Macron démission !" et autres "Gilets jaunes pacifistes, dehors les casseurs !", devenus des slogans de ralliement dans le mouvement.

En amont de la marche, une délégation d'une trentaine de Gilets jaunes, venus de toute la Normandie, a été reçue par le président de la Région Hervé Morin, dans les locaux du Conseil régional, à Caen. Une rencontre à laquelle les médias n'ont pas été conviés. "L'heure n'est pas encore venue de communiquer dessus. Mais nous avons été écoutés", explique Chloé Tessier.

Dans la journée, une assemblée générale citoyenne va se tenir, place du théâtre, pour élire les représentants départementaux du mouvement. Petit à petit, les Gilets jaunes se structurent. Déjà ce matin, une dizaine de civils ont assuré discrètement la sécurité du cortège d'une manifestation déclarée en préfecture. Une grande première à Caen depuis le 17 novembre.

Dans le Calvados par ailleurs, des points de rassemblements pouvant entraîner des ralentissements de la circulation sont en cours :

• Bayeux : rond-point des 3 pommes

• Bretteville-sur-Odon : A84/Porte de Bretagne.

• Cagny : rond point de la ferme Philippe

• Falaise : rond- point de Putanges

• Honfleur : rond-point de la Morelle

• Thury-Harcourt : D 562

