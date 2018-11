À Caen, les Gilets Jaunes tentent de se structurer

Après les manifestations spontanées du samedi 17 novembre 2018, les Gilets jaunes tentent désormais de se structurer, notamment à Caen (Calvados). Samedi 1er décembre, alors qu'un appel à une troisième marche dans les rues de la ville est lancé, plusieurs Gilets jaunes comptent créer une assemblée générale citoyenne. "L'idée de se structurer remonte à la semaine dernière", explique Chloé Tessier, une des représentantes provisoires du mouvement. "On sera plus crédibles en parlant au nom d'un département. Nous souhaitons aussi mettre en place une légitimité pour ces représentants par des élections".

La jeune femme assure pour le moment un rôle officieux de porte-parole, aux côtés de Timoléon Cornu. Tous les deux ont d'ailleurs été reçus en préfecture du Calvados mardi 27 novembre 2018 et doivent être reçus vendredi 30 novembre 2018 par le député LREM Bertrand Bouyx, avec des gilets jaunes de Bayeux. Ils se sont aussi entretenus lundi 26 avec la sénatrice centriste Sonia de la Provoté. Un attaché de presse a de son côté été désigné, afin de répondre aux nombreuses sollicitations des médias, et une équipe de modérateurs a été mise en place sur Facebook, pour la page Les Automobilistes de Normandie en colère.

Concernant les actions, Chloé Tessier et Timoléon Cornu appellent à continuer les barrages filtrants, tolérés par la préfecture, mais invitent à ne pas bloquer les centres commerciaux. Un couvre-feu a été instauré le soir afin d'éviter les débordements et la présence de casseurs, et l'alcool est désormais interdit sur les barrages filtrants.

Reste maintenant pour ces Gilets jaunes à convaincre l'ensemble des manifestants du bien-fondé de leur démarche. "Beaucoup de Gilets Jaunes veulent faire des actions, mais ne veulent pas prendre ce rôle de porte-parole", confie Chloé Tessier.