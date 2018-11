Gilets jaunes : imposant cortège de 1 500 piétons et cyclistes à Caen

Près de 1 500 personnes ont défilé en gilet jaune dans les rues de Caen (Calvados) ce samedi 17 novembre 2018. Des piétons et des cyclistes, qui ont effectué un parcours de plusieurs kilomètres dans les rues du centre-ville pour bloquer la circulation.

Un arrêt devant la Préfecture

Au rythme des slogans et applaudissements, les 1 500 gilets jaunes, hostiles à la hausse du prix des carburants -entre-autres- ont marché du théâtre jusqu'à la mairie, en passant par le château et la place Saint-Sauveur. Tous ont ensuite pris la direction de la Préfecture de Caen.

Plus de 1 500 personnes ont défilé dans les rues, ici devant le lycée malherbe. - Simon Abraham

Après avoir attendu quelques minutes devant le bâtiment, le cortège a poursuivi sa route et s'est divisé en deux. Une partie vers la gare, l'autre vers le Zénith.

"Un rassemblement plus écologique"

À l'origine de ce cortège, deux rassemblements qui ont convergé. Des cyclistes, qui se sont réunis dès 8 heures du matin sur l'esplanade des Rives de l'Orne, ont rejoint un rassemblement pédestre, qui était prévu à partir de 10 heures, place du théâtre.

"C'est un rassemblement plus écologique et plus pacifique que les blocages en voiture", exprime Antoine, jeune manifestant de 25 ans. "On paie déjà assez de taxes comme ça, on ne va pas aller payer de l'essence en plus en allant sur le périphérique", ajoute Julien, à ses côtés dans le cortège.

Dans l'après-midi, des marches se sont poursuivies, en plus petit comité.

Les manifestants ont fait un arrêt rapide devant la Préfecture. - Simon Abraham

La circulation des bus Twisto a été perturbée. - Simon Abraham

Une véritable marée humaine. - Simon Abraham

A LIRE AUSSI.

De Bordeaux à Paris et Lyon, nouvelle mobilisation pour le climat

Retraités : les chiffres de la mobilisation dans le Calvados, la Manche et l'Orne

Retraités : pourquoi ils manifestent en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

À quatre jours de la mobilisation, les "gilets jaunes" déstabilisent le monde politique

Un décès et 47 blessés dans les manifestations des "gilets jaunes"