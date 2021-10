Saint-Lô. Manifestation des gilets jaunes : la préfecture à Saint-Lô fermée

Après un appel des gilets jaunes à la manifestation devant la préfecture de la Manche à Saint-Lô, à partir de 8h30 ce vendredi 7 décembre 2018, le préfet précise dans un communiqué qu'en "raison d'informations très inquiétantes qui circulent sur les réseaux sociaux, décide de la fermeture de la cité administrative pour toute la journée, les parkings de la cité administrative seront évacués et les stationnements aux abords seront interdits par arrêté du maire de Saint-Lô. un dispositif de maintien de l'ordre sera déployé sur le site."

Le préfet appelle également "les habitants de Saint-Lô à la plus grande vigilance et à la plus grande prudence, notamment en matinée, en leur conseillant d'éviter de circuler, en véhicule ou à pied, dans le secteur de la Préfecture."

En raison de ces événements, la Sainte-Barbe départementale des sapeurs-pompiers a été annulée.

Jean-Marc Sabathé "en appelle, une fois encore, au calme et au sens des responsabilités de chacun. Notre démocratie ne peut respirer, notre République ne peut vivre, sous la menace permanente d'exactions, d'actions violentes, de dégradations, physiques ou verbales"