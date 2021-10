Caen. DJ Earworm dévoile son traditionnel mash-up “United State of Pop” pour l'année 2018

Drake remporte la palme de ce cru 2018, avec ces trois singles "God's Plan", "In My Feelings" et "Nice for What". La jeune Ariana Grande se défend tout autant avec ces deux titres "No Tears Left to Cry", et "Thank U, Next". L'Irrévérencieuse rappeuse Cardi B est aussi de la partie avec "I Like It" en collaboration avec Bad Bunny et J. Balvin, et sur la chanson de Bruno Mars "Finesse". "Girls Like You", où elle partage la vedette avec Maroon 5 se fait entendre au début et à la fin du remix. Son collègue Post Malone impose deux morceaux "Better Now" et "Psycho" avec Ty Dolla.

Liste des artistes invités sur le mash up de DJ Earworm

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Ariana Grande - "Thank U,Next"

Bazzi - "Mine"

Bebe Rexha & Florida Georgia Line - "Meant to Be"

BlocBoy JB & Drake - "Look Alive"

Bruno Mars & Cardi B - "Finesse"

Camila Cabello - "Never Be the Same"

Cardi B feat. Bad Bunny and J. Balvin - "I Like It"

Childish Gambino - "This is America"

Drake - "God's Plan"

Drake - "In My Feelings"

Drake - "Nice for What"

Dua Lipa - "New Rules"

Ella Mai - "Boo'd Up"

Halsey - "Bad at Love"

Juice WRLD - "Lucid Dreams"

Khalid & Normani - "Love Lies"

Maroon 5 & Cardi B - "Girls Like You"

Marshmello & Bastille - "Happier"

Post Malone - "Better Now"

Post Malone & Ty Dolla Sign - "Psycho"

Travis Scott & Drake - "Sicko Mode"

XXXTentacion - "SAD!"

Zedd Feat. Maren Morris and Grey - "The Middle"

5 Seconds of Summer - "Youngblood"

A LIRE AUSSI.

John Legend annonce son premier album de Noël

Ed Sheeran, Drake, Rihanna, Jul, Damso, PNL, découvrez les artistes les plus écoutés en 2017 sur Spotify

Découvrez : Bruno Mars – Finesse (feat. Cardi B)

Ariana Grande de retour !