Ariana Grande de retour !

"Thank U, Next", tel est le nom du dernier single qu'a dévoilé Ariana Grande.

L'artiste natif de Floride qui a fait face à des évènements difficiles ces derniers temps, entre le décès de son ex Mac Miller et sa rupture avec Pete Davidson, a décidé de se reconstruire en étant plus productive que jamais.

Après la sortie de son album "Sweetener" elle a annoncé une tournée de 50 dates entre mars et juin 2019 et a révélé avoir déjà pratiquement bouclé son prochain album.

"Thank U, Next" en est le premier extrait, ce sera également le nom de son 5e opus. Ariana Grande, qui est très proche de ses fans, a répondu à l'un d'entre eux sur Twitter que ce prochain album sera " Un nouveau chapitre (...) Pas de clash, pas de shade... Juste l'amour, la gratitude, l'acceptation de soi, l'honnêteté et le fait de grandir". Un album qui devrait donc prôner l'optimisme et qui sera à coup sûr un nouveau succès, si l'on se fie à ce premier extrait qui est déjà 4e des ventes aux Etats-Unis.

"Thank U,Next" un titre qui sera très prochainement à retrouver sur Tendance Ouest.