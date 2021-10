Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 8 décembre

Bélier

Vous poursuivez votre escalade vers des tensions en tout genre. Vos paroles sont parfois des missiles dont vous n'imaginez pas toujours les conséquences. Attention.

Taureau

Vous n'arrêtez pas de vous casser la tête : " trouverais-je un jour ma voie ? ". En fait rien de fixe dans votre vie ; vous passez de la comédie au drame, des virages et des dénivelés. Quelle santé !

Gémeaux

Vous gardez toujours le sens de la fête à la recherche de l'euphorie. Vous aimez à vous faire remarquer. Sur ce plan-là vous serez servi. Un succès insolent avant de vous remettre en question.

Cancer

Vous serez à la recherche de voyages festifs tout en gardant les traditions familiales insufflées de petites doses de folie. Vous rivalisez d'originalité et de bonne humeur étonnante.

Lion

Vis-à-vis de certaines rencontres vous saurez mettre de côté votre fierté et vos sentiments. Il faut faire face aux évènements avec lucidité et flegme.

Vierge

Le sport pourrait être une addiction. Qu'est-ce qui vous fait courir ? une drogue ? Et en même temps une remise en question et une école d'humilité.

Balance

Vous aimeriez bien donner une nouvelle dimension à votre activité professionnelle et ce, dès les premiers jours de l'année prochaine. Faire un " reset " et on redémarre à zéro.

Scorpion

Journée de colère. Vous sortirez facilement de vos gonds. Votre impatience sera mise à rude épreuve. Tout passe, tout casse, et tout gave d'après vous ; dur constat.

Sagittaire

Vous cherchez des torrents d'amour. Cherchez toujours à faire le bien. C'est la seule chose qui apporte le bonheur. Vous êtes en mode Disney. Grand bien vous fasse.

Capricorne

L'un de vos amis sera confronté à de graves problèmes. La solidarité aura du mal à venir. Votre analyse est sans pitié mais juste. Rien de nouveau sous le soleil.

Verseau

Vous vous sentez parfois malheureux alors que tout va bien. Vous pensez être contraint de demeurer dans un cadre triste et étriqué. Armez-vous de courage et prenez des décisions.

Poissons

Vous aimez les histoires hallucinantes de drôlerie. Soirée probablement loufoque. Si vous aviez peur d'avoir perdu certains de vos amis, rassurez-vous aucunes connexions de coupées.