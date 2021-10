Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 22 décembre

Bélier

Relations familiales un peu tendues ; on vous demande de vous préciser sur des sujets embarrassants, c'est comme si vous étiez assis entre deux chaises sur le pont du Titanic.

Taureau

Si vous avez des responsabilités dans le cadre associatif ou professionnel vous désirerez rebattre les cartes pour viser une plus grande efficacité et faire évoluer des missions et aller à l'essentiel.

Gémeaux

Vous aurez à cœur de " dépoussiérer " les sujets qui vous occupent et les muer en objets tendance. N'oubliez pas la mode est un éternel recommencement.

Cancer

Vous préparez une épreuve sportive dont l'adresse est essentielle, vous échafauderez un dynamisme pour marquer des points et gagner du temps.

Lion

Votre raffinement n'est plus à prouver ; vous avez des lettres, de l'esprit et savez en faire usage. Les sarcasmes et votre ironie sont votre meilleure entreprise de démolition.

Vierge

Un peu mélancolique aujourd'hui avec les chers visages du passé qui vous font constamment appréhender la précarité du bonheur. Donc vivons au maximum le présent.

Balance

Vous essaierez de vous renouveler. Pas simple, on a toujours l'impression de réécrire ou vivre la même chose. Pour ce faire vous revisitez votre histoire en la mettant sens dessus dessous.

Scorpion

Journée durant laquelle vous serez surpris de tant d'égard. On vous témoignera de l'amitié, de l'affection et même de la tendresse.

Sagittaire

Parfois vous avez l'impression que votre vie est fade. Comment échapper à l'ennui ? fuguer, vous avez la tête sur les épaules – NON – vous avez besoin d'un filet de sécurité. Vous êtes à la croisée des chemins.

Capricorne

Vous êtes tellement fusionnel sur le plan affectif que vous êtes un " Bernard-l'Hermite " vivant dans la coquille de l'autre. Très bel hommage toutefois veillez à sauvegarder une forme d'autonomie.

Verseau

Un peu révolté vis-à-vis de vos enfants défouraillant sans vergogne dans un mauvais western familial. Que faire pour rétablir l'ordre ? L'autorité… vous vous sentez un peu dépassé.

Poissons

Votre ténacité et le mental vous dominent. Vous êtes comme une chaîne qui menace de dérailler et qui franchit toutefois les cols. Vos projets à moyen terme demandent une certaine audace.