Tendresse. Pourquoi pas ? La nouvelle pièce d'Alain Moreau à voir à Rouen

Pièce pour un comédien et une marionnette imaginée par le metteur en scène et marionnettiste Alan Moreau, Pourquoi pas ? parle du lien unique qui unit un père et son enfant. Alain Moreau nous dévoile la face cachée de sa pièce :

Comment est née la compagnie du Tof théâtre ?

"Je suis à l'origine de cette compagnie bruxelloise qui vient de fêter ses 30 ans. 'Tof' est une expression belge, une manifestation spontanée d'enthousiasme, qui veut dire 'vraiment bien'. C'est une ambition que nous nous sommes donnée dès les débuts et dès l'origine la marionnette était indissociable de notre pratique. Pour autant, il ne s'agit pas de spectacle de marionnettes qu'on associe trop souvent au théâtre de Guignol mais véritablement de théâtre. Mes interprètes sont avant tout des comédiens même s'ils apprennent à manipuler la marionnette."

Pourquoi utiliser la marionnette comme médium ?

"Dans ce spectacle, il s'agit d'un poupon. Cette marionnette est un membre de la compagnie à part entière ! Elle est des nôtres depuis de nombreuses années et a interprété déjà deux autres spectacles. C'est moi qui crée toutes les marionnettes de nos spectacles au gré de mon imagination. J'aime jouer au Deus ex machina : ce sont mes créatures ! J'ai recours à la marionnette car celle-ci offre un certain décalage, une certaine distance émotionnelle. Pourtant on s'identifie à la marionnette, et sa façon de bouger très réaliste et ses relations avec le comédien créent aussi de l'émotion. C'est une distance qui nous permet cependant de se rapprocher plus facilement : c'est justement ce paradoxe qui me plaît. La marionnette offre un point de vue nouveau et permet aussi des jeux d'échelle et l'utilisation de modèles réduits."

Quel est le vrai sujet de Pourquoi pas ?

"Ce spectacle nous présente le quotidien d'un homme au foyer. Il parle de son quotidien avec son nourrisson, de leur rapport et des projections qu'un père peut faire sur son enfant mais surtout il bouscule les stéréotypes du genre. Pourquoi pas est accessible aux enfants dès cinq ans, or à cet âge, les stéréotypes sont déjà bien ancrés dans l'esprit des enfants. Papan qui est le personnage principal de cette histoire a d'ailleurs un surnom qui questionne ce stéréotype. C'est un homme tout ce qu'il y a de plus viril mais qui donne à son fils une infinie tendresse. Le sujet est abordé avec beaucoup d'humour, des situations vraiment burlesque. C'est très visuel : en fait le spectacle est muet et se passe tout à fait des mots. Cela permet d'engager davantage le jeune spectateur, de le faire travailler et le questionner."

Pratique. Mercredi 12 décembre 2018 à 15 heures au Théâtre des deux rives à Rouen. 5€. Tél. 02 35 70 22 82