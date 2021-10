théâtre . Caen : les fourberies de Scapin, un classique

Dans ce classique du répertoire du théâtre français, Denis Podalydès, metteur en scène et comédien sociétaire de la Comédie-Française, voit l'une des pièces testamentaires de Molière. Acteur, scénariste et metteur en scène de son petit monde, Scapin, valet et trublion dépenaillé, prête main-forte à quatre jeunes gens mariés sans le consentement de leurs pères et dupe ces deux derniers. Il est l'une des grandes figures du théâtre, si ce n'est le théâtre lui-même.

Ambiance napolitaine

Côté décor, l'ambiance est napolitaine. Les trois actes sont transposés dans une cale marine, au fond du port de Naples. Cela tombe bien : Les Fourberies de Scapin figurent probablement parmi les pièces les plus italiennes de Molière.

Pratique. Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 à 20 heures au théâtre de Caen. De 10€ à 35€.