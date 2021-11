Idées loisirs Normandie : Week-end du 31 mars et 1er avril

Ce week-end, c'est la traditionnelle foire des Rameaux à Domfront. Foire expo, fête foraine, vide-grenier, dégustations de produits locaux et concert dimanche midi. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Et en plus sur l'espace Tendance Ouest gagnez votre Tondeuse Viking garantie 2 ans...offerte par La Maison Point Vert...route du Mont St Michel à Domfront.



Concert à la salle des fêtes de Carolles ce soir. Vous pourrez découvrir monsieur PIERRE, des chansons françaises aux saveurs du Brésil et de l’Afrique. RDV à 20h30, entrée à 8 euros pour les + de 12 ans.



La troupe de Camusards propose une comédie de Lisa Charney en 4 actes au Géricault : "Bureautique et psychotocs" avec 9 comédiens.

Représentations dimanche à 15h au théâtre Géricault de Mortain.





Les Chapo-T sont en concert à Noyers Bocage ce soir. Les 5 jeunes musiciens mettront l'ambiance à la salle des fêtes à 20h30. Restauration possible sur place dès 19h. Réservations au 06 59 46 22 01. Entrée 5 euros.



Ce week-end dans toute l'Europe, les métiers d'art sont à l'honneur. Venez découvrir et comprendre comment votre artisan travaille. Vous pourrez aussi acheter les produits de votre choix. Retrouvez toutes les manifestations près de chez vous sur www.journeesdesmetiersdart.com.





Coup d'envoi aujourdd'hui de la Semaine de l'Agenda 21 à la Halle au blé d'Alençon. Vous pourrez y voir une exposition sur l’opération de thermographie aérienne, une Présentation du service de prêt gratuit « A’Vélo » et des Conférences débats sur l’investissement solidaire . Ca se passe de 10h à 19h, entrée libre.



Ce week-end, l'aérodrome de Lessay ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir le monde de l'aviation par des expositions des discussions avec des passionnés et bien sûr des baptême de l'air pour les amateurs de sensations.



C'est parti pour une nouvelle saison au viaduc de la Souleuvre ! L'équipe AJ Hackett vous accueille dès dimanche pour faire monter votre taux d'adrénaline. Venez tester ou refaire le top swing (saut pendulaire), la balancoire ou latyrolienne génate et bien sûr le classique saut à l'élastique.





Dans le cadre du Focus Jazz Festival de Basse-Normandie, La luciole présente Candye Kane, la Diva rythm’n’blues authentique et vivifiante. C'est à 21h à Alençon.



Concert de Jazz samedi à la Halle aux Toiles d'Alençon. Ce sera Franck Tortiller quartet et l’Orchestre symphonique du Conservatoire. Franck Tortiller a été à la direction de l’Orchestre National de Jazz de 2005 à 2008. Au programme entres autres: George Gershwin. RDV à 20h30 entrée gratuite.





Dimanche c'est le 8ème slalom d'AGON-COUTAINVILLE avec Tendance Ouest.

RDV place du marché, les essais se déroulent entre 9h et 12h30 et suivez les 4 montées entre 13h30 et 18h30.





Ce soir à 21h, l'asso la classe à Saint Hilaire sur Risle vous propose EMMANUELLE BERCIER, une très belle prestation scénique, des allures de Brigitte Fontaine. Entrée à 7 euros.



Cet après-midi, le village OXYLANE de Mondeville vous accueille de 14h à 18h pour une grande fête du rollerouverte à tous, en partenariat avec la ligue de Basse Normandie de Roller Sports.

Venez faire vos premiers pas à roller, en skate en trottinette ou en waveboard ou vous perfectionner en prenant conseil auprès des membres des clubs de la région. C'est gratuit.



Ce matin à Alençon, 22e édition des Foulées Scolaires. Près de 950 participants sont attendus, tous élèves des cours élémentaires, des collèges et des lycées alençonnais. RDV sur le Parking arrière du Parc des expositions.



Depuis hier et jusqu'à ce soir, c'est la 3ème édition du « Raffal Fest' » au Labo sonore de Chérisay. A partir de 21h, 4 groupes au styles différents : punk, rock, reggae et chanson française. Il y a LES CLEBARDS + DOBERMAN [CREW] + BATS TA VIA + TALL DUKES. Ca commence à 21h.





Venez voir ce soir L'Opéra de Quat'sous", à Argentan. C'est l'un des opéras les plus populaires du répertoire orchestré par 28 artistes sur scène, comédiens-chanteurs, musiciens et circassiens. C'est au quai des arts à 20h.



Miossec est en concert au Normandy à Saint Lô. Le breton vient présenter sur scène son 8ème album « chansons ordinaires ». Début à 20h30.





Suivez demain le match de Ligue 1 Caen-Ajaccio en direct et en intégralité sur Tendance Ouest. RDV dès 16h45 sur l'antenne et commentez le match et donnez vos pronostics sur tendanceouest.com



Tout ce week-end se déroule le Concours Para-Equestre 3étoiles de Dressage International de Deauville, organisé par Handi Equi’ Compet, bat son plein. Ce sont treize nations et environ 70 athlètes qui dérouleront leurs reprises au Pôle International du Cheval, jusqu'à dimanche soir. Plus d'infos sur tendanceouest.com





Ne manquez pas ce week-end à Caen la 6ème convention Histoire de Jouer. Durant 2 jours, vous pourrez tester gratuitement les derniers jeux de société, vous initier aux jeux de rôles ou encore participer à une enquête grandeur nature sur un faux crime. Des jeux pour les petits et les grands au centre La Praire à Caen de 10h à 19h. L'entrée est libre et gratuite. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Le printemps de la chanson se termine ce soir avec le retour sur scène de la formation aux sonorités jazz et latino - Paris Combo à Bagnoles de l'Orne à 20h30.



Aujourd'hui, c'est le carnaval de l'Aigle sur le thème des Jeux Olympiques, les sportifs-déguisés de tout âges ont rdv à 14h30 place de l'hôtel de ville .



A la ferme culturelle du Bessin dîner dans le noir . Venez tenter une expérience sensorielle originale et conviviale, c'est l'occasion de mettre tous vos sens en éveil à St Gabriel-Breécy dans le Bessin.



A Caen, pensez à faire un don du sang, à l'occasion de Caen donnes-tu ?. De 11hà 18h devant l'hôtel de ville, les équipes vous prendront en charge.