Rouen. Hockey : les Dragons terminent leur périple avec une victoire à Bordeaux

Les voyages leur ont réussi. Après une victoire à Chamonix (5-0), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont enchaîné à Bordeaux en battant les Boxers 8 à 3 le mardi 27 novembre 2018.

Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce match où les Jaunes et Noirs ont ouvert la marque après un peu plus d'une minute de jeu sur un lancer lointain de Kevin Dusseau (1-0). Un peu plus de trois minutes plus tard, Alex Aleardi venait conclure un bon mouvement de Marc-André Thinel et Chad Langlais en supériorité numérique pour le 2-0. Bien lancés dans cette rencontre, les Rouennais ont tout de même encaissé un premier but.

Les jeunes Dragons participent à la fête

Bien décidés à ne pas laisser filer ce match, c'était au tour de Marc-André Thinel d'inscrire le troisième avant d'être imité par Florian Chakiachvili (4-1). L'hémorragie bordelaise de ce premier tiers ne s'arrêtait pas là puisque c'était au tour du jeune Benjamin Berard d'inscrire son tout premier but en Ligue Magnus sur un joli numéro solo. Moins d'une minute avant le buzzer, Jonathan Lessard redonnait quelques espoirs aux locaux en ramenant le score à 5-2.

Après sept buts dans le premier tiers, les choses se sont calmées lors du deuxième acte, même si Chad Langlais offrait aux supporters un but magnifique dont il a le secret en traversant toute la patinoire. Un nouveau but encaissé plus tard et avec deux réalisations des jeunes Julien Msumbu et Fabien Colotti, le match se terminait sur ce score prolifique de 8-3.

Toujours leaders du championnat, les joueurs de Fabrice Lhenry retrouveront leur glace de l'Ile Lacroix le vendredi 30 novembre 2018 contre Strasbourg.