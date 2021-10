Caen. [AUTOMOBILE] "Je suis fan de moto depuis l'enfance"

À 19 ans, Lucie Leboeuf va représenter la Normandie dans la filière cycles et motocycles à la finale nationale des Olympiades des métiers, du 29 novembre au 1er décembre, à Caen. Cette jeune mécanicienne calvadosienne étudie la mécanique moto au Cifac, à Caen (Calvados).

En parallèle, elle est en alternance, depuis deux ans, à B'motorcycles, un atelier de réparation pour motos à Trouville-sur-Mer. "Grâce à cet apprentissage, j'acquiers plus d'expérience que si j'étais seulement à l'école. Cela m'apporte beaucoup sur le plan professionnel mais aussi sur le plan humain. Je noue des liens avec les clients, c'est très bénéfique", explique Lucie Leboeuf.

Au quotidien, elle réalise des révisions sur des motos ou encore du changement de pièces.

Lucie Leboeuf sera l'unique représentante de la Normandie dans cette catégorie. Il y aura dix candidats au total. Pendant les épreuves, elle devra faire preuve de précision et d'habileté manuelle pour rechercher des pannes électriques par exemple. Elle s'y entraîne trois fois par semaine. "J'espère décrocher une médaille, si possible l'or. Cela restera, quoi qu'il arrive, une superbe expérience."

LES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE

Zoom sur trois des six catégories qui seront représentées dans le domaine des métiers de l'automobile, lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen.

Mécanicien cycle et motocycle

Le mécanicien ou la mécanicienne cycles et motocycles répare et entretient tous les deux-roues, c'est-à-dire les vélos, les mobylettes, les scooters et les motos. Il ou elle conseille aussi sa clientèle sur l'achat des pièces détachées et sur les accessoires. Pour la réparation, il faut rechercher la cause de la panne, calculer le temps et le coût approximatif des travaux puis réaliser la réparation proprement dite. Précision, rigueur et habileté manuelle sont des atouts. Salaire de début : 1 498 euros brut par mois.

Mécanicien réparateur en matériel agricole

Pas question de mettre l'agriculteur ou l'agricultrice en difficulté au moment des labours ou des récoltes. En plein champ, on fait appel au mécanicien réparateur en matériel agricole qui se rend sur place, établit un diagnostic et remplace la pièce le plus rapidement possible. Il entretient aussi, toute l'année, ce matériel. Des connaissances en électronique, hydraulique, pneumatique, informatique sont indispensables. Salaire de début : de 1 498 euros à 1 600 euros brut par mois.

Mécanicien de véhicules industriels

Son domaine d'intervention : les camions, les semi-remorques, les autobus et autres véhicules techniques qui se caractérisent par des ensembles mécaniques imposants, assistés par des systèmes électroniques. En un mot, une technologie de pointe pour la suspension, le freinage, les pneumatiques et la mécanique. Ce métier exige rigueur et méthode. Il faut également être capable de s'adapter à l'évolution des matériels et des technologies. Salaire de début : 1 498 euros brut par mois.