Rouen. [AUTOMOBILE] Mécanicien, "c'est une histoire de famille"

Âgé de 18 ans, Kyllyann Foucher s'apprête à participer à la finale des Olympiades des métiers, en représentant la Normandie comme mécanicien de véhicule industriel.

"C'est une histoire de famille, mon grand-père et mon oncle tenaient un garage", se souvient-il.

Le jeune homme est aujourd'hui étudiant en 2e année de BTS à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche). "J'ai un niveau qui est assez bon", affirme Kyllyann Foucher qui se veut confiant avant le début des épreuves. Mais pourquoi s'être spécialisé dans les véhicules industriels, c'est-à-dire les camions et les bus : "C'est plus passionnant car les systèmes installés dans les automobiles sont testés auparavant dans les camions."

Double préparation

Aujourd'hui, Kyllyann Foucher se dit "fier de participer aux Olympiades pour donner envie à d'autres jeunes d'étudier dans ce domaine". Il souligne aussi que c'est un domaine qui "recrute beaucoup". Pour représenter au mieux la Normandie durant la finale, le jeune homme fait une préparation physique et mentale, seul ou en équipe. "Je fais aussi du sport et des petits exercices." Enfin, pour peaufiner son savoir-faire, Kyllyann Foucher effectue un stage et entraîne aussi ses connaissances techniques chez lui pour être fin prêt le jour de la finale.

LES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE Focus sur trois des six catégories qui seront représentées dans le domaine des métiers de l'automobile, lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen. Peinture automobile Le peintre automobile intervient après le travail qui a été fait sur la carrosserie. Il doit d'abord préparer la surface à peindre pour la renforcer et la rendre plus étanche. Ensuite, le peintre automobile doit concevoir la peinture à l'aide d'appareillages électroniques. La peinture est appliquée à la fin en pensant à protéger les parties intactes du véhicule. Le peintre se rend dans une cabine pour procéder à l'application de la peinture. Salaire de début : 1498 euros brut par mois. Technologie automobile Le technicien automobile doit entretenir, régler ou réparer toutes les parties mécaniques d'un véhicule. Cela concerne, par exemple, la boîte de vitesses, le moteur ou encore les freins et les suspensions. Son travail va de la mise au point des moteurs à la rénovation totale d'un système mécanique. Le technicien automobile utilise notamment un matériel d'aide au diagnostic pour l'assister dans son travail. Il permet de réaliser des tests mécaniques, électriques et électroniques pour connaître les éventuelles pannes à réparer. Salaire de début: 1498 euros brut par mois. Tôlerie et carrosserie Le carrossier a pour principale mission de remettre en état des carrosseries endommagées. Il faut respecter notamment les normes indiquées par le constructeur et savoir établir un diagnostic, si besoin, avec les experts auprès des assurances. Le carrossier doit démonter les éléments puis les remettre en forme en utilisant différentes techniques comme le débosselage ou le remodelage. Salaire de début : entre 1498 et 1550 euros brut par mois.

“Pour réussir aux Olympiades, il faut faire preuve de patience, être méticuleux et la gestion du stress est surtout primordiale pour faire face aux différentes épreuves.” Alexandre Berty, formateur en tôlerie-carrosserie au lycée Jules Verne à Mondeville

“Il faut être courageux et ne pas avoir peur de se salir les mains ! Ce n'est pas un métier simple car l'électronique se complique. La profession a bien évolué ces dernières années.” Philippe Lemaitre, gérant du garage Mont Joly au Havre

A LIRE AUSSI.

Olympiades des métiers : les métiers de l'alimentation

[AUTOMOBILE] "Je suis fan de moto depuis l'enfance"

Olympiades des métiers : la Normandie meilleure région de France

[INDUSTRIE] La production industrielle, c'est "donner forme à des idées"