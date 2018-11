[INDUSTRIE] Le dessin industriel sert à "tout assembler sans erreur"

Concevoir un modèle de pièces en 3D, réaliser son assemblage puis son animation. Voilà ce qui passionne Louis Campain Dessoude, 21 ans. Titulaire d'un baccalauréat Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) obtenu au lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô (Manche), le jeune homme a depuis obtenu un BTS conception des produits industriels au lycée Dumont d'Urville de Caen. Il projette l'an prochain d'intégrer une école d'ingénieurs, avec la volonté à terme de travailler "dans la mécanique ou l'automobile".

"Le dessin, je l'ai découvert au lycée grâce à un logiciel qui permet de dessiner des objets en 3D, des pièces, des plans..."

Depuis, le jeune homme n'a eu de cesse de perfectionner sa technique. Et en classe préparatoire, cursus qu'il suit actuellement, il ne chôme pas : dix heures de mathématiques, dix heures de physique, sept heures de sciences industrielles... Louis Campain Dessoude laisse aussi une grande place à l'imagination, qualité première requise pour réussir dans son domaine.

Cinq épreuves à passer

Aux Olympiades des métiers, l'étudiant espère franchir un nouveau cap et va jusqu'à s'entraîner avec un coach pendant ses vacances. "Je vais avoir cinq épreuves. La plus intéressante, c'est celle de vitesse. Le premier qui arrive à tout assembler sans erreur gagne."

• A lire aussi: La maintenance aéronautique, primordiale pour la sécurité aérienne



DESSIN PROJECTION Toutes les machines et les outils qui se trouvent autour de vous ont très certainement été conçus par un dessinateur industriel ou un projeteur. Oubliez les cours d'arts plastiques, ici les dessins se font avec une souris d'ordinateur. Le dessinateur industriel est également chargé de réaliser des nomenclatures et des vidéos de ses projets. Formation Les dessinateurs industriels sont en général diplômés bac + 2 ou bac + 3. Ils peuvent suivre un BTS, ou un DUT génie mécanique et productique et poursuivre avec des licences professionnelles création industrielle, modélisation numérique ou production industrielle. Les Pôles Formation UIMM de Normandie proposent les BTS Conception des Produits Industriels, Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques, Conception des Processus de Réalisation de Produits. Débouchés Les domaines sont nombreux : l'industrie automobile, le nucléaire, l'aéronautique, la mécanique, l'informatique, l'agriculture… Le dessinateur industriel peut concevoir des machines industrielles, des outils ou des pièces, mais aussi des objets comme des bancs. "L'important est de tenir compte des besoins, pour éviter des échecs comme le Concorde", rappelle Nicolas Cosson, enseignant au lycée Jean-Jooris de Dives-sur-mer (Calvados). Qualités requises Il faut être particulièrement minutieux et rigoureux. Une seule vis oubliée et toute une production lancée peut être perdue. Le dessinateur industriel doit faire preuve de créativité. Il doit maîtriser l'outil informatique et les logiciels de dessin assisté par ordinateur. Des connaissances en mécanique sont également demandées.

Plus d'informations à retrouver sur le site du Pôle formation de l'UIMM Normandie