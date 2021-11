6ème convention Histoire de jouer à Caen

Durant 2 jours, les amateurs de jeux de tous styles sont conviés à venir s'amuser à La Prairie à Caen. L'association Ephémère propose avec ses partenaires de tester toutes sortes de jeux de société, pour les petits comme pour les grands avec la participation du magasin "Le Pion".

Vous pourrez aussi vous initier au "jeu de rôle" où vous vous glissez dans la peau d'un personnage et devez réaliser des mission décrites par le "meneur de jeu". Avec vos camarades, il faudra triompher des embuches imaginaires. Un tournoi de jeux de société a lieu également dans la soirée de samedi tout comme une "murder", un cluedo grandeur nature où les participants devront trouver qui est le tueur.

Ces animations sont proposées aux débutants comme aux joueursconfirmés, petits comme adultes. L'entrée est libre et gratuite pour les tests de jeux de société. Ca se passe sur inscription et avec participation pour les jeux de rôles et la soirée enquête.

RDV samedi et dimanche de 10h à 19h à La prairie, 11 avenue Albert Sorel 14000 Caen. Infos et inscriptions sur histoiredejouer.over-blog.com.

Ecoutez Eric Morel nous décrire ce week-end événement: