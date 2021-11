A l'image de My Major Compagny, le groupe Bow Low vous propose de produire leur nouvel album via le site kisskissbankbank.fr.



En échange d'une somme, le groupe Bow Low vous offrira l'album, concerts privés et toute leur gratitude.

Rendez-vous sur ce lien pour soutenir le groupe : Cliquez-ici!



Ecoutez Nicolas Camus, le chanteur du groupe Bow Low :