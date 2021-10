Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Étienne-du-Rouvray : des solutions pour les copropriétés du Château blanc

Comme 13 autres quartiers en difficulté en France, les copropriétés du Château blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) sont inscrites au plan Initiative copropriété par l'État. C'est pour l'installation d'un comité de pilotage local que Julien Denormandie, ministre en charge de la Ville et du Logement, est venu en visite le lundi 19 novembre 2018.

Des solutions pour le Château blanc

Pour l'ensemble des 14 sites identifiés, l'État a d'ores et déjà promis une enveloppe de 2,5 milliards d'euros. Mais impossible, pour le moment, de connaître la somme dont pourra profiter Saint-Étienne-du-Rouvray. "Cela viendra en son temps", a précisé le ministre. Au cours de sa visite, Julien Denormandie a tout de même fait quelques annonces intéressantes pour la ville et pour ce quartier du Château blanc. Par exemple, des mesures vont être prises pour mettre fin à l'impunité dont profitent les copropriétaires qui ne payent pas leurs charges et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat pourra désormais prendre en charge 100 % des travaux d'urgence de sécurisation des bâtiments, contre un maximum de 50 % des coûts jusqu'à présent.

