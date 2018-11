Basket (Leaders Cup) : Rouen va jouer sa qualification à Nancy

Vainqueur en Pro B face à Gries-Oberhoffen, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) vont rebasculer en mode coupe avec ce match retour de demi-finale retour de Leaders Cup, face à Nancy, ce lundi 19 novembre 2018.

Renverser la vapeur

Après avoir mené pendant plus de trois quart-temps lors du match aller, les Rouennais savent comment faire déjouer une équipe de Nancy désormais leader de Pro B, qui sera difficile à battre sur son parquet.

Battus de cinq points lors du match aller, lundi 12 novembre 2018 au Kindarena de Rouen (77-72), les joueurs d'Alexandre Ménard devront rattraper ce retard et s'imposer d'au moins six points pour espérer disputer la finale de cette compétition, à Disneyland, et qui offre une place automatique en play-offs à celui qui remporte ce trophée.

