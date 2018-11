Basket (Leaders Cup) : le Rouen Métropole Basket battu de peu par Nancy

Disneyland parait plus loin, mais rien n'est encore joué pour le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime). Le lundi 12 novembre 2018, le RMB a vu le théâtre de la finale de la Leaders Cup s'éloigner après sa défaite en demi-finale aller face à Nancy, sur le score de 77-72, sur le parquet du Kindarena. Pourtant, les Rouennais ne sont pas passés loin d'une victoire dans cette rencontre, après avoir mené de quelques points pendant presque trois quart-temps. À l'avantage de la dernière période, leur avantage était encore de quatre points (57-53).

Le RMB a fini par craquer

C'est finalement dans le dernier quart-temps que les joueurs d'Alexandre Ménard craquaient peu à peu, malgré des individualités au niveau à la table des scores à l'image de Begarin (18 points), Coleman (13 points) et Bassoumba (11 points). Des performances qui ont permis à Rouen de limiter la casse avant le match retour. Les Rouennais restent donc en course pour une qualification en finale mais pour cela, ils devront rattraper les cinq points de retard sur le parquet de Nancy le lundi 19 novembre 2018. Avant cela, il faudra aller s'imposer en Pro B à Gries le vendredi 16 novembre 2018.

La fiche.

Begarin: 18 points; Coleman: 13 points; Bassoumba: 11 points; Ponsar et Diggs: 8 points; Nwogbo: 6 points; Injai: 5 points; Maille: 3 points.

Alexandre Ménard : "On a voulu faire un match discipliné, ça a manqué de folie mais on a réussi ce qu'on voulait au moins en première mi-temps. Ensuite, on n'a pas eu cette réussite qui aurait pu nous faire vraiment basculer. Ils ont été plus agressifs en deuxième mi-temps, notamment sur nos joueurs majeurs et c'est ce qui leur donne la victoire."

Jean-Baptiste Maille : "On a perdu trop de ballons, eux ont mis les tirs quand il fallait et pas nous. Même si on avait une petite marge, ils sont revenus très très vite."