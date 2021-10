Hors Normandie. Coldplay: un album live avant un inédit en 2019?

Coldplay fête ses 20 ans en cette année 2018 et joue bien le jeu. A cette occasion, le documentaire "A head full of dreams" , du nom d'un de leurs albums, est sorti le 14 novembre 2018 au cinéma et est dorénavant accessible en vidéo à la demande.

"A Head Full of Dreams" nous plonge dans l'intimité du groupe Coldplay pour nous faire revivre son ascension spectaculaire, des arrière-salles des pubs londoniens de Camden aux concerts à guichets fermés dans les plus grands stades de la planète. Cette histoire, c'est avant tout celle d'une fraternité indéfectible, qui a permis au groupe de rester soudé tout au long de leur parcours.

Il y a aussi un album/DVD live, enregistré à Sao Paulo, qui sortira le 7 décembre 2018.

Un ami du groupe a révélé il y a quelques jours que Coldplay, malgré une longue tournée (la troisième la plus lucrative de tous les temps!) , repartirait en studio en 2019 pour sortir un album avant fin 2019. L'histoire est loin d'être finie!

