Les Casseurs Flowters sortent un album live

Les Casseurs Flowters concluent une belle année en beauté. Après un album, un film, une série, voici l'album live! Sorti par surprise vendredi 28 octobre 2016, il s'appelle Live Tour 2016 et a été enregistré durant leur tournée estivale de 2016.

L'album contient 16 titres et est disponible en téléchargement au prix conseillé de 8,49€

Orelsan et Gringe vous font un cadeau et vous proposent 4 titres à écouter et télécharger gratuitement!