Des étudiants aux côtés des enfants hospitalisés

"Cette année, nous sommes six", explique Gladys Nevannen. "Notre but est de trouver des fonds pour que le CHU puisse organiser des animations ou acquérir du matériel pour son service pédiatrique. L’an dernier, des lecteurs DVD ont été achetés grâce à notre action", continue Benjamin Martignoni. Avec le soutien de l’association Visite des malades en établissements hospitaliers (VMEH), un élève se rend également au chevet des enfants hospitalisés une fois par semaine. "Nous bavardons, nous faisons des jeux de société ou parfois, nous donnons le goûter".

Développer un savoir-être

Derrière le plaisir d’échanger, les étudiants ont des règles strictes comme ne jamais communiquer leurs coordonnées aux enfants malades. Et à la fin de l’année, l’exercice se transforme en dossier à rendre et en soutenance. "Ce type de projet favorise le développement d’un savoir-être et permet aussi aux élèves de mieux appréhender le travail en équipe", explique Aurélie Mauviet, l’attachée de presse de l’EM Normandie.