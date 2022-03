Saint-James. Une collaboration entre Saint-James et Avnier, la marque d'Orelsan

Madeleine Jeannette dans une main, parapluie Le Véritable Cherbourg (Manche) dans l'autre, et bonnet Saint-James sur la tête, Orelsan fait le job. Invité par Luc Lesénécal, le P-dg des célèbres tricots de la Manche, le rappeur a joué les VRP pour sa région, dimanche 11 novembre 2018, sur l'espace Normandie du MIF Expo, le salon du Made in France, à Paris.

Orelsan au MIF Expo Impossible de lire le son.

Déjà des prototypes

"Je suis venu pour voir ce que l'on fait en Normandie, même si je m'intéresse surtout au textile" indique Orelsan, avant de préciser qu'une collaboration entre sa marque de prêt-à-porter Avnier et les tricots Saint-James se prépare. "C'est encore en cours d'élaboration, mais l'idée est de mélanger le savoir-faire de Saint-James et notre design" poursuit le rappeur, qui précise avoir déjà mis au point des prototypes. Cette collection pourrait être dédiée notamment à la scène ou aux clips, dans lesquels Orelsan a déjà valorisé la région et ses produits.

Parapluie ou marinière ? - Célia Caradec

"Des surprises" pour le concert à Caen

Cette annonce intervient à quelques jours du retour de l'artiste sur scène dans sa ville de Caen, au Zénith, le jeudi 22 novembre 2018. "Je prépare plein de trucs funs. On avait lancé la tournée à Caen, c'est une tradition, mais depuis on a fait plus de 80 dates. Ce sera un show complètement différent" assure Orelsan, qui promet "des surprises", plutôt dans la set-list qu'en termes d'invités, "car c'est parfois compliqué de faire venir les gens jusqu'ici".

Vingt-trois entreprises normandes affichent leur savoir-faire au MIF Expo, jusqu'à ce lundi soir, rassemblées sur un seul et même espace parmi les 450 exposants.