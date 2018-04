Les parapluies de Cherbourg stars du dernier clip d'Orelsan

Le 12 avril 2018 à 10:07 Par : Célia Caradec

Pour le clip de leur chanson "La Pluie", le rappeur de Caen (Calvados) Orelsan et le chanteur belge Stromae ont sorti l'artillerie lourde pour lutter contre les gouttes : les parapluies Véritable Cherbourg… en version or et argent, s'il vous plaît !