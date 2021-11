Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 23 mars

Hier, Sébastien vous a donné le tiercé, le quarté, et le quinté dans le désordre.





Ce vendredi, le quinté se court en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix Maia, qui réunit 18 partants.

Le départ sera donné à 20h20 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille 2 bases : le numéro 18 Rébecca de Ternay, très bien engagée et associée à Franck Nivard, et le numéro 4 Starlette de Fael, qui apprécie ce type de parcours et partira 25 mètres devant sa rivale.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 8 Salangane, bien engagée et retrouvant la forme.

Il ajoute à sa sélection les numéros 3 Story de l'Iton, le 16 Rose d'Acadie, le 5 Révolte de Chenu, le 14 Riviga du Rib, et le 11 Really Queen.

Voici donc le rappel de sa sélection :18 - 4 - 8 - 3 - 16 - 5 - 14 - 11

Bons gains à tous et à demain !